Mortal Kombat 11 e Hitman 2 tra le nuove sorprese del Calendario dell'Avvento GameStopZing

Si rinnovano le sorprese del Calendario dell'Avvento GameStopZing, anche oggi sono disponibili una serie di prodotti in offerta a prezzo scontato per 24 ore, fino alle 23:59 di venerdì 4 dicembre.

Tra le nuove offerte del Calendario dell'Avvento GameStopZing troviamo Batman Arkham Collection (include Batman Arkham Asylum, Arkham Asylum e Akham Knight) a 14.98 euro, Hitman 2 a 14.98 euro e le cuffie Turtle Beach Force Recon 70p a 24,98 euro.

LEGO DC Super Villains costa 14.98 euro in versione PS4/Xbox One e 19.98 euro in versione per Nintendo Switch, in sconto anche l'headset Turtle Beach Recon 70 (varie colorazioni disponibili) a 24.98 euro, stesso prezzo anche per le cuffie Turtle Beach Force Recon 70X.

Da segnalare anche Mortal Kombat 11 Ultimate Edition a 39.98 euro, prezzo valido per le versioni Nintendo Switch, Xbox One e PS4, queste ultime due con upgrade gratis alle edizioni next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Infine, fino all'8 dicembre è possibile acquistare i calendari dell'avvento Funko di Dragon Ball Z, Harry Potter e Nightmare Before Christmas al prezzo di 35,99 euro l'uno. Le promozioni del Calendario dell'Avvento GSZ andranno avanti fino al 24 dicembre, ogni giorno nuove offerte e sconti su videogiochi, console, accessori, gadget e merchandising.