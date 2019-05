Mortal Kombat 11 include un Easter Egg dedicato al film Marvel Black Panter

Sembra che gli sviluppatori del team di NetherRealm si siano divertiti ad inserire diversi easter egg all'interno di Mortal Kombat 11. Dopo il riferimento a Toy Story, la community ne ha individuato un altro a tema Black Panther.

Un attento videogiocatore attivo sulla piattaforma Reddit con il nickname di "Glory" ha infatti scovato un interessante citazione dedicata al noto cinecomic di casa Marvel. Il lottatore coinvolto nell'easter egg è quello di Baraka. Infatti, completando con quest'ultimo la terza torre tra le Towers of Time, è possibile sbloccare una speciale sequenza. All'interno di questa, il riferimento a Black Panther è piuttosto evidente. Denominata "Tarkata Forever", Baraka al suo interno incrocia le braccia riproducendo il celebre saluto "Wakanda Forever", compiuto nel cinecomic Marvel dall'attore protagonista Chadwick Boseman. Un riferimento sicuramente gradito a coloro che hanno visionato la pellicola: ve ne eravate già accorti? In calce a questa news potete visionare l'immagine relativa all'easter egg, così come postata sulla piattaforma dall'utente Reddit.



Parte integrante del Marvel Cinematic Universe, Black Panther ha esordito nelle sale cinematografiche internazionali nel corso dei primi mesi dello scorso anno. Per chi ancora non avesse avuto modo di visionarlo, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Black Panther, a cura di Luca Ceccotti.