Mortal Kombat 11: ecco le interazioni col gioco mobile

Come ormai da tradizione per Netherrealm Studios, anche Mortal Kombat 11 permetterà ai giocatori di collegare il proprio account Warner Bros. al gioco per sbloccare alcuni contenuti extra sulla versione mobile del picchiaduro.

Nel caso di Mortal Kombat 11 però, pare che non ci siano bonus da ottenere e che gli unici a giovare di questo collegamento siano gli utenti del titolo per smartphone e tablet. Nel changelog dell'ultimo aggiornamento infatti, pare che il bonus consista in 40 Anime (valuta premium del gioco) al login giornaliero per il primo mese e 5 nel periodo successivo. Per ottenere la ricompensa bisognerà però effettuare l'accesso ad entrambe le versioni del gioco. Non è ben chiaro se sia possibile sbloccare qualcosa anche nel gioco per PC e console, ma bisognerà attendere la prossima settimana per scoprirlo.

In Mortal Kombat X e nei primi due Injustice i giocatori più accaniti della versione mobile avevano la possibilità di sbloccare dei costumi extra per alcuni lottatori e sarebbe un peccato non vedere qualcosa di simile anche questa volta. Il gioco permetterà infatti di personalizzare i vari lottatori con una miriade di maschere, costumi e armi diverse che andranno sbloccate tramite microtransazioni o semplicemente giocando.

Vi ricordiamo che Mortal Kombat 11 arriverà in tutti i negozi a partire dal prossimo martedì 23 aprile 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam) e Nintendo Switch. Avete già dato uno sguardo all'elenco completo di trofei e obiettivi del gioco?