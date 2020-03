Mortal Kombat 11: intro, fatality e brutality di Spawn in nuovi video

L'arrivo di Spawn segnerà il completamento del Kombat Pack , che da quando è stato lanciato lo scorso anno ha fornito l'accesso anche a lottatori del calibro di Shang Tsung, Nightwolf, Terminator T-800, Sindel e il Joker, oltre a tante skin e set di attrezzature. Mortal Kombat 11, ricordiamo, è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Google Stadia. Se non lo avete ancora fatto, potete guardare anche lo spettacolare trailer di Spawn , mostrato in occasione della finale del Final Kombat 2020 disputatasi a porte chiuse a causa dell'allarme Coronavirus.

Spawn sarà disponibile all'acquisto per tutti i giocatori a partire dal 24 marzo , ma i possessori del Kombat Pack otterranno l'accesso con una settimana d'anticipo, ovvero dal 17 marzo. In attesa del suo debutto, i ragazzi di NetherRealm Studios e lo stesso McFarlane hanno pubblicato una serie di video che ci permettono di dare uno sguardo in anteprima alla fatality, alle brutality e ai filmati introduttivi del personaggio . Li trovate tutti in calce a questa notizia: in alcuni di essi, Spawn sfoggia anche dei costumi alternativi.

