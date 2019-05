Mortal Kombat 11: Johnny Cage Mimo è la prima skin del Kombat Pack

Nonostante sia ormai uscito da quasi un mese, Mortal Kombat 11 non ha ricevuto ancora alcun personaggio o skin a pagamento. Sembra però che gli sviluppatori vogliano recuperare e hanno pubblicato il primo trailer dei contenuti in arrivo per i possessori del Kombat Pack.

Il primo contenuto aggiuntivo sarà infatti un costume aggiuntivo per l'irriverente Johnny Cage, che tornerà a vestire i panni del mimo. La skin è già disponibile per chiunque abbia acquistato o acquisterà il pacchetto e non c'è attualmente alcun modo di ottenerla separatamente. Vi ricordiamo che il prezzo del primo Kombat Pack è di 39,99 euro e al suo interno dovrebbero esserci 6 lottatori aggiuntivi, 7 costumi extra e 7 nuovi set di personalizzazioni per altrettanti personaggi. Al momento conosciamo solo l'identità di uno dei lottatori aggiuntivi, ovvero Shang Tsung. Il malvagio stregone sarà doppiato da Tagawa, l'attore che interpretò Shang-Tsung nel chiacchieratissimo film del 1995.

Prima di lasciarvi al trailer di Johnny Cage Mimo, vi ricordiamo che Netherrealm Studios ha dichiarato di essere intenzionata a sbloccare i 60fps sulla versione PC di MK11. Pare inoltre che l'attore Bruce Campbell abbia svelato che Ash non arriverà in Mortal Kombat 11 sotto forma di DLC.