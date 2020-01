Mortal Kombat 11: Joker è disponibile e tra i suoi costumi ce n'è uno ispirato al Pinguino

È finalmente giunto il momento di vestire i panni del folle Joker in Mortal Kombat 11, il picchiaduro Netherrealm Studios che si è aggiornato oggi per accogliere la storica nemesi del Cavaliere Oscuro.

Dopo averci mostrato le quattro diverse Brutality di Joker in Mortal Kombat 11, il team di sviluppo ha reso disponibile il personaggio per tutti i possessori del Kombat Pack, il DLC contenente tutti i lottatori aggiuntivi disponibili e quelli in arrivo prossimamente. Tra le particolarità del personaggio non troviamo solo dei riferimenti ad Injustice 3, che si attivano nei match Joker contro Joker, ma anche un bizzarro costume ispirato al design del Pinguino, altro celebre nemico di Batman. Come tutti gli altri personaggi, infatti, anche il Joker potrà essere personalizzato con una ricca serie di armi e pezzi d'equipaggiamento aggiuntivi che possono essere sbloccati tramite il completamento delle Torri a tempo.

Va precisato che tutti i possessori del gioco che non hanno effettuato l'acquisto del Kombat Pack non potranno giocare come Joker fino alla prossima settimana, quando il lottatore aggiuntivo sarà disponibile all'acquisto separatamente.

Nel caso in cui non lo sapeste, vi ricordiamo che manca ora solo un personaggio per completare il Kombat Pack: parliamo di Spawn, lottatore che vedrà la luce nel gioco solo il prossimo 17 marzo 2020.