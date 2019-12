Mortal Kombat 11: Joker parla in italiano nel suo nuovo trailer

Manca ancora qualche giorno all'arrivo di Joker tra i sempre più numerosi lottatori del roster di Mortal Kombat 11 e, per ingannare l'attesa, Warner Bros. ha appena pubblicato una nuova versione del trailer dedicato al personaggio che parla ora in italiano e ha una voce che in molti riconosceranno subito.

A prestare la voce alla versione italiana dello storico nemico del Cavaliere Oscuro sarà infatti Riccardo Peroni, noto ai più per aver doppiato il Joker nella serie Batman Arkham e nel vecchio cartone animato che solo i meno giovani ricorderanno. Il filmato di presentazione del nuovo personaggio è purtroppo molto breve e ci permetterà solo di ascoltare la voce del personaggio nell'animazione che precede il combattimento. Per scoprire maggiori dettagli sulle mosse speciali, le combo, le fatality e le brutality del personaggio dovremo infatti attendere ancora un po'.

Vi ricordiamo che l'arrivo del Joker in Mortal Kombat 11 è previsto per il prossimo 28 gennaio 2020, giorno in cui tutti i possessori del Kombat Pack potranno scaricarlo gratuitamente. Tutti gli altri potranno invece procedere all'acquisto del solo personaggio nel corso della settimana successiva, ovvero a febbraio del prossimo anno.

Sapevate che è ora disponibile il cross-play tra PS4 e Xbox One in Mortal Kombat 11?