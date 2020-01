Mortal Kombat 11 e Joker: il video gameplay arriverà presto, promette Ed Boon

Con un messaggio accompagnato da una spaventosa immagine di Joker, dalle pagine del suo profilo Twitter il boss degli studi NetherRealm, Ed Boon, promette di mostrarci presto il video gameplay del nuovo personaggio di Mortal Kombat 11.

Il sanguinolento scatto condiviso dal papà della serie picchiaduro di Warner Bros. Entertainment ci offre un'ulteriore anteprima del volto ingame del nuovo kombattente, con tanto di ghigno malefico di Joker come quello apparso nell'immagine promozionale che lo stesso Boon ha pubblicato a inizio 2020 per festeggiare il nuovo anno.

Dopo aver fatto incetta di nomination agli Oscar con il cinecomic DC di Joker, la trasposizione videoludica della nemesi di Batman si prepara così a darci un piccolo assaggio delle sue capacità con un filmato di gioco che, si presume, mostrerà tutte le sue principali mosse tra abilità e Fatality. Qui da noi, oltretutto, Joker parlerà italiano, come abbiamo potuto scoprire con il teaser di dicembre.

Il video gameplay di Mortal Kombat 11 ci permetterà di ingannare l'attesa per l'uscita di Joker, prevista per il 28 gennaio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch per chi possiede il Kombat Pack. Tutti gli altri giocatori di MK11, invece, dovranno attendere fino alla settimana successiva per acquistare il nuovo kombattente dalle pagine dello store interno del gioco.