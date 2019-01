Mortal Kombat 11: Kabal farà parte del roster di gioco?

Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno finalmente svelato il truculento ed esagerato gameplay di Mortal Kombat 11. Durante l'evento di presentazione a Londra, tuttavia, il roster di gioco è stato svelato solo in minima parte, ed in tanti stanno speculando su chi possa andare ad occupare i posti ancora vacanti del mosaico.

Durante l'evento di ieri, nel mentre il community managaer Tyer Lansdown si trovava impegnato a parlare dei contenuti inclusi nella Kolloctor's Edition di Mortal Kombat 11, alcuni fan particolrmente vigili hanno notato, tra le immagini a schermo che venivano trasmesse alle spalle dei presentatori, una figura non meglio identificata sfrecciare per qualche istante e poi svanire misteriosamente nel nulla (potete osservare il tutto tramite il player che trovate in apertura e soffermandovi al minuto 58:00 circa).

I fan della serie, inevitabilmente, hanno immediatamente pensato ad un nome solo: Kabal, personaggio introdotto per la prima volta in Mortal Kombat 3 e divenuto iconico all'interno del franchise proprio a causa delle sue rapide e quasi impercettibili movenze e dei suoi attacchi al fulmicotone. Voi cosa ne pensate? Si tratta proprio di Kabal?

Ricordiamo che Mortal Kombat 11 sarà pubblicato su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il 23 aprile. Quanto attendete il nuovo picchiaduro di NetherRealm?