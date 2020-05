Mortal Kombat 11: mazzate a non finire nel video di lancio di Aftermath!

Dopo averci mostrato la sfida tra RoboCop e Terminator, gli studi NetherRealm confezionano il video di lancio di Aftermath per delineare i ricchissimi contenuti offerti dall'ultima espansione di Mortal Kombat 11.

Il filmato parte da una delle aggiunte più significative di questo DLC, ovvero la nuova porzione di avventura da vivere nella campagna principale incentrata su Shang Tsung. Il canovaccio narrativo steso dagli autori al seguito di Ed Boon riprenderà da dove l'abbiamo lasciato con Kronica e Liu Kang, dandoci così l'opportunità di familiarizzare con le innovazioni contenutistiche previste nelle meccaniche di gameplay.

Parallelamente all'aggiunta del nuovo capitolo della storia singleplayer assisteremo poi all'arrivo di tre kombattenti nel già ampio roster di MK11, ossia Fujin, Sheeva e quella pasta d'automa che risponde (glitch della Direttiva 4 permettendo) al nome di RoboCop.

Se a questi contenuti sommiamo anche i nuovi stage, delle Fatality "ambientali", delle esilaranti mosse finali Friendship e dei costumi inediti per tutti i personaggi, capiamo perchè gli appassionati di picchiaduro attendono con ansia l'uscita di Mortal Kombat 11 Aftermath, prevista per il 26 maggio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.