Mortal Kombat 11: il moveset di Noob Saibot sarà svelato questa sera

Siete fan sfegatati di Noob Saibot e il teaser della scorsa settimana non vi è bastato? Nessun problema, poiché nel prossimo Kombat Kast, previsto per stasera alle ore 22:00, potrete ammirare il particolare lottatore in azione in Mortal Kombat 11.

Dal momento che il precedente trailer ha mostrato qualche secondo di gameplay e una fatality, è molto probabile che il prossimo filmato contenga maggiori informazioni sul moveset del lottatore, sulle sue varianti e sui suoi costumi alternativi.

Per i più curiosi, ricordiamo che Noob Saibot non è altro che l'originale Sub-Zero che, sconfitto da Scorpion, è stato trasformato da Shinnok in questa mostruosa creatura. Il nome del personaggio è inoltre nato dall'inversione dei cognomi dei due creatori della serie, ovvero Ed Boon e John Tobias.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul personaggio, vi ricordiamo che Mortal Kombat 11 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 23 aprile nelle versioni PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Netherrealm Studios ha inoltre rassicurato i fan sulla versione per la console della grande N, che vanterà i 60 fotogrammi al secondo e gli stessi contenuti in arrivo sulle altre piattaforme.

