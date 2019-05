Mortal Kombat 11: NetherRealm decide di sbloccare i 60fps su PC

Sull'onda delle richieste avanzate in questi giorni dalla community di Mortal Kombat 11 attraverso i principali siti, social e forum videoludici, i vertici degli studi NetherRealm decidono di ritornare sui propri passi e di sbloccare il framerate della versione PC per fargli raggiungere la fatidica soglia dei 60fps.

Approfittando della pubblicazione delle note dell'ultima patch, i ragazzi della casa di sviluppo statunitense capitanata da Ed Boon riferiscono di essersi già attivati per sbloccare quelle parti del gioco che presentavano un blocco del framerate a 30fps. In queste settimane, gli utenti del gioco hanno provato a risolvere questo problema attraverso una mod per portare a 60fps le porzioni ingame con un cap a 30 frame al secondo, ossia le Fatal Blow, le Fatality e le cutscene.

In base alle (seppur poche) informazioni snocciolate a tal proposito dagli autori di Chicago, l'opzione per fruire di tutti i contenuti offerti da Mortal Kombat 11 con una frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo a 60 frame al secondo sarà introdotta mediante una delle prossime patch. Non sappiamo, inoltre, se questa funzione riguarderà solo la versione PC o se, al contrario, interesserà anche gli appassionati di picchiaduro che possiedono il titolo su PS4 Pro e Xbox One X.

Speriamo quindi di conoscere al più presto la data di arrivo di questo update: nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di Mortal Kombat 11 e alla Guida su Fatality, Krypta e Monete con cui iniziare nel migliore dei modi la propria avventura nella violenta dimensione di questo iconico picchiaduro.