Mortal Kombat 11: NetherRealm promette un porting per PC di qualità

Il porting di Mortal Kombat X non viene ricordato con particolare affetto dai giocatori PC, che al lancio dovettero vedersela con diverse problematiche di natura tecnica. Il tiro venne poi aggiustato con diverse patch e, soprattutto, con Mortal Kombat XL, ma sono in molti a temere che la storia possa ripetersi con Mortal Kombat 11.

Interrogato sull'eventualità, il lead designer Paulo Garcia ha assicurato che non verranno ripetuti gli stessi errori. Il porting per PC si trova attualmente in lavorazione presso QLOC, studio polacco che si è già occupato di Mortal Kombat XL, Injustice 2, DmC: Devil May Cry, Dragon's Dogma e Dark Souls Remastered.

"Stanno lavorando a Mortal Kombat 11 le stesse persone che si sono occupate di Mortal Kombat XL, che è stato migliorato in maniera sostanziale", ha dichiarato."Inoltre, sviluppano con il nostro codice da tre anni ormai, per cui sono diventati molto veloci. [...] Adesso sono molto più integrati e collaborano con i nostri ingegneri tutti i giorni. Le patch di Injustice 2 cominciarono ad arrivare sempre più velocemente, fino a che non furono in grado di pubblicarle su PC subito dopo le nostre su console".

Mortal Kombat 11 verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il prossimo 23 aprile in edizione Standard, Premium e Kollector's. Durante l'evento di presentazione del gioco, abbiamo potuto ammirare le nuove Fatalities e abbiamo fatto la conoscenza di un nuovo personaggio, Geras. La veterana Sonya Blade, per l'occasione, sarà interpretata dalla star WWE Ronda Rousey.