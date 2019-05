Mortal Kombat 11: la nuova patch su PC va in conflitto con la mod per le cutscene a 60fps

Come promesso nei giorni scorsi, gli sviluppatori di NetherRealm Studios hanno pubblicato la nuova patch di Mortal Kombat 11, lanciata in primo luogo su PlayStation 4, ed ora disponibile anche su tutte le altre piattaforme.

Si tratta di un aggiornamento particolarmente importante dal punto di vista del bilanciamento del gameplay, dal momento che la difficoltà delle Torri del Tempo è stata ridotta e le ricompense ottenibili in questa modalità sono state invece incrementate, il tutto per attenuare il fattore grinding che affliggeva l'esperienza al lancio.

Tuttavia è sorto un problema per i possessori della versione PC del picchiaduro, ed in particolare per coloro che hanno deciso di fare utilizzo di una specifica mod che consente di portare le cutscene, Fatal Blow e Fatality a 60fps. La nuova patch è infatti entrata in conflitto con la mod in questione, la quale non va evidentemente a genio a NetherRealm, né tantomeno a QLOC, che ha realizzato l'edizione PC del gioco.

Gli irriducibili modder, però, hanno già trovato il modo di aggiornare il file e renderlo immediatamente compatibile con la nuova versione di Mortal Kombat 11 (potete effettuare da qui il download). Ci teniamo a sottolineare che l'utilizzo della mod potrebbe risultare in un ban da parte degli sviluppatori, che appunto non sembrano di vedere di buon occhio questo tipo di iniziativa.

Mortal Kombat 11 è disponibile ora per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Come parte del bundle gratuito incluso nel nuovo update, NetherRealm ha regalato ai giocatori un pacchetto di Gettoni, Frammeti d'Anima e Cuori.