Mortal Kombat 11: la nuova patch per PC rimuove il blocco a 30fps nei filmati

QLOC, il team che si occupa della versione PC di Mortal Kombat 11, ha ascoltato la comunità, e come promesso nei giorni scorsi ha finalmente rimosso il blocco a 30 fps nei menu, nei filmati e durante le Fatal Blow e le Fatality. La tanto agognata modifica è arrivata grazie alla Patch 4 pubblicata nelle scorse ore.

I giocatori PC, anche quelli in possesso di configurazioni di alto livello, erano costretti a guardare i contenuti sopra menzionati a soli 30 fps. La comunità si era già attivata realizzando per le mod, che a questo punto possono essere considerate obsolete. Per rimuovere il blocco è necessario attivare la Modalità 60 fps all'interno del menu.

Questa, in ogni caso, non è stata l'unica modifica apportata, dal momento che gli sviluppatori hanno affinato anche altri aspetti del porting. È stato risolto il bug che causava la scomparsa di alcuni riflessi, corretti alcuni problemi che causavano delle disconnessioni dalla rete, il crash dell'applicazione o il mancato avvio, rimosso un glich legato all'Anti-Aliasing Temporale e migliorata la precisione di mouse e tastiera. Miglioramenti più che graditi.

Segnaliamo che Mortal Kombat 11 figura tra i 20 giochi più popolari su Steam del mese di aprile. Il titolo di NetherRealm Studios guida il mercato digitale anche su console. Intanto, è anche stata mostrata la skin Mimo di Johnny Cage contenuta nel Kombat Pack.