Mortal Kombat 11: la nuova patch sistema la Kripta e bilancia i lottatori

Nelle ultime ore è stato pubblicato un aggiornamento nuovo di zecca per il violentissimo Mortal Kombat 11, dedicato esclusivamente agli utenti PlayStation 4 e Xbox One.

Lo scopo dell'aggiornamento non è semplicemente quello di dare un piccolo ritocco ad ogni singolo lottatore del roster, ma anche quello di sistemare alcune problematiche relative ad aspetti del gioco come i tutorial e la modalità Kripta. Sono infatti stati sistemati gli errori legati alla lista mosse, migliorati i comportamenti dell'IA e modificati i requisiti di alcune Brutality le cui descrizioni erano errate. Per quanto riguarda invece la Kripta, i forzieri di Kronika non appariranno più in luoghi inaccessibili, alcuni puzzle non potranno più bloccarsi e i forzieri da 80.000 e 250.000 avranno un prezzo accessibile dalla seconda apertura in poi. Per scoprire ogni singola modifica apportata ai vari personaggi giocabili e alle varie modalità di gioco vi invitiamo a dare un'occhiata al changelog completo, pubblicato su Reddit.

Vi ricordiamo che Ed Boon ha lasciato intuire che a breve arriveranno delle novità sui DLC di Mortal Kombat 11, il cui primo personaggio aggiuntivo è lo stregone Shang-Tsung. Sapevate che l'ultima patch di Mortal Kombat 11 su PC sblocca il framerate dei filmati d'intermezzo?