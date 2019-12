Mortal Kombat 11: nuove Brutality per Geras, Frost ed altri lottatori

L'ultima iterazione del celebre picchiaduro targato NetherRealm è disponibile su di un ampio numero di piattaforme. Dopo il debutto iniziale su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, ora Mortal Kombat 11 è stato pubblicato anche su Google Stadia.

I giocatori impegnati sul picchiaduro saranno felici di potersi dedicare alla scoperta di nuove e devastanti mosse con cui far fronte ai propri avversari. Diversi membri del roster di Mortal Kombat 11 hanno infatti ora a disposizione alcune nuove Brutality. Nello specifico, stiamo parlando di Kotal Kahn, Kano, Geras e Frost. Tra raggi laser emessi dagli occhi e blocchi di roccia utilizzati come armi, potete dare uno sguardo a queste inedite mosse direttamente in calce a questa news. L'utente attivo su Reddit come "Mistah317" ha infatti raccolto le quattro Brutality in altrettante clip video: cosa ve ne pare dei nuovi colpi entrati a far parte degli arsenali di Kotal Kahn, Kano, Geras e Frost?



In tema di novità, vi ricordiamo che proprio recentemente Sindel è entrata a far parte del roster di Mortal Kombat 11: la pericolosa guerriera è infatti ora utilizzabile dai giocatori in possesso del Kombat Pack del gioco. La pubblicazione del DLC a lei dedicato è stata preceduta dall'introduzione in Mortal Kombat 11 di un ulteriore contenuto aggiuntivo a tema Terminator.