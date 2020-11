Mortal Kombat 11: le nuove skin ispirate al film del 1995 si mostrano in un video

Ed Boon, padre di Mortal Kombat, ha condiviso una serie di skin per Mortal Kombat 11 basate sugli attori del film originale uscito nel lontano 1995. Parallelamente un video di gameplay ha mostrato i nuovi costumi in tutto il loro splendore.

Come si vede nel filmato e nelle diapositive pubblicate dallo sviluppatore, le nuove skin alternative per Mortal Kombat 11 sono ispirate all'omonima pellicola uscita negli anni '90. I costumi ricalcano con precisione le sembianze di alcuni dei protagonisti principali: se avete visto la pellicola riconoscerete Christopher Lambert nei panni di Raiden, Linden Ashby in quelli dell'attore Johnny Cage e Bridgette Wilson che interpreta Sonya Blade.

Al momento non è dato sapere quando i nuovi costumi faranno il proprio esordio in Mortal Kombat 11. Già qualche mese fa alcuni leak usciti su Reddit avevano anticipato il possibile ritorno degli attori originali come doppiatori nel gioco, suggerendo l'esistenza di un vero e proprio pacchetto dedicato al film diretto da Paul W.S. Anderson, lo stesso regista di Resident Evil e del prossimo Monster Hunter.

Solo pochi giorni fa la nuova edizione di Mortal Kombat 11 Ultimate si è mostrata in un trailer di lancio. Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che la recensione di Mortal Kombat 11 è disponibile sulle pagine di Everyeye.