Mortal Kombat 11: i nuovi render HD mostrano i modelli dei Kombattenti

I canali social degli studi NetherRealm pubblicano una nuova infornata di render in alta definizione per mostrarci alcuni dei principali lottatori del roster di Mortal Kombat 11.

I render pubblicati dalla casa di sviluppo di Chicago testimoniano l'impegno profuso dagli autori capitanati da Ed Boon per migliorare i modelli poligonali e la caratterizzazione estetica di ciascuno dei Kombattenti utilizzabili sin dal lancio di MK11 dagli appassionati di picchiaduro.

Le immagini che trovate in galleria, nella fattispecie, illustrano Raiden, Skarlet, Scorpion, Sonya Blade (interpretata dalla campionessa di UFC Ronda Rousey), Baraka, Sub-Zero e il nuovo arrivato Geras, il più fedele (e furioso) tra i servi di Kronika che promette di rendere felici tutti coloro che amano impostare la propria strategia utilizzando con attacchi dalla lunga distanza grazie alle sue devastanti abilità (si di basso che di alto livello, Fatality comprese) basate sulla distorsione del tessuto spazio-tempo.

Mortal Kombat 11 arriverà il 23 aprile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, anche se le ultime voci di corridoio legate a questa versione ne ipotizzano uno slittamento di diverse settimane. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia dello speciale su MK11 redatto da Francesco Fossetti per sintetizzare e approfondire tutte le novità che hanno accompagnato il Gameplay Reveal dell'ambizioso picchiaduro di NetherRealm Studios e Warner Bros. Interactive Entertainment.