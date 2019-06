Mortal Kombat 11: il nuovo aggiornamento dà problemi su Nintendo Switch

La scorsa settimana è arrivato l'ultimo aggiornamento di Mortal Kombat 11, che avrebbe dovuto sistemare diversi bug su Nintendo Switch, ma che invece sembra aver fatto più male che bene ai giocatori sulla console ibrida di casa Nintendo.

Molti utenti hanno infatti segnalato diversi problemi di connessione ai server di gioco, tali da impedirgli di partecipare a diverse modalità, vista la natura online del gioco.

Su Reddit in particolare, un utente ha raccontato la propria esperienza, rivelando che dopo diverse segnalazioni è riuscito ad avere una risposta dal servizio clienti di Warner Bros., che gli ha spiegato che l'azienda fosse al lavoro su un maggior numero di segnalazioni rispetto al solito, ma che non ha imputato il problema a Mortal Kombat 11.

Per cui la soluzione proposta è stata quella di riavviare la console, svuotare la cache e cancellare e reinstallare il gioco. Soluzioni che non hanno però risolto il problema, nemmeno ad altri utenti che oltre alle disconnessioni lamentano anche un insolito numero di crash del gioco.

Insomma, sembra che il capolavoro di NetherRealm (l'avete letta la nostra recensione di Mortal Kombat 11?) non vada proprio d'accordo con l'ultimo aggiornamento su Nintendo Switch, ma per il momento non resta che segnalare eventuali problemi ed aspettare un'eventuale patch che aggiusti le cose. Anche voi avete riscontrato problemi sul gioco?

Intanto la software house ha svelato i prossimi combattenti in arrivo sul videogame: Shang Tsung sarà in Mortal Kombat 11, insieme a Spawn, Nightwolf e Sindel.