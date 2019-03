Mortal Kombat 11: il nuovo story trailer conferma Jax, Kung Lao e Liu Kang

Nel corso dell'evento State of Play, ha trovato il suo spazio anche Mortal Kombat 11, il nuovo episodio della intramontabile saga picchiaduro sviluppata da NetherRealm Studios atteso su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One ad aprile.

Il titolo si è mostrato tramite uno story trailer nuovo di zecca, incentrato ancora una volta sul tema del viaggio temporale, su cui si baserà l'intera campagna single player di Mortal Kombat 11, e caratterizzato dal solito, incorreggibile stile esagerato e splatter intrinseco alla produzione.

Oltre a rappresentare una truculenta festa per gli occhi, il filmato ci conferma anche la presenza nel roster di tre storici lottatori del franchise. Stiamo parlando di Jax, Kung Lao e Liu Kang, mostrati per la prima volta in azione all'interno di questa nuova iterazione della serie.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Mortal Kombat 11 sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 23 aprile 2019. Il picchiaduro sarà giocabile in anteprima grazie alla fase Beta che si terrà esclusivamente su console PS4 e Xbox One a cui potrete accedere dal 27 marzo all'1 aprile se avete pre-acquistato il gioco. Recentemente, gli sviluppatori hanno confermato che Shang Tsung, peraltro doppiatto dall'attore originale del film di Mortal Kombat, sarà il primo personaggio ad aggiungersi al roster tramite contenuto post-lancio.