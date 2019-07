Mortal Kombat 11: nuovo teaser per Nightwolf in vista dell'EVO 2019

Nightwolf sta arrivando in Mortal Kombat 11 e il reveal sembra imminente, con un annuncio previsto per la giornata di domani, giovedì 1 agosto. A rivelarlo è Ed Boon, autore della serie, con un messaggio teaser su Twitter.

Apparso per la prima volta in Mortal Kombat 3, Nightwolf sembra essere uno degli annunci di WB Games per l'EVO 2019, il torneo di picchiaduro più famoso al mondo in programma il prossimo fine settimana (3 e 4 agosto).

A rivelare l'arrivo di Nightwolf in MK11 nei giorni scorsi è stato il sito ufficiale di Nintendo UK che per l'occasione preannunciava uno sconto del 25% sull'acquisto del gioco tramite il Nintendo eShop. Il personaggio dovrebbe essere disponibile dal 13 agosto ma per averne la certezza dovremmo attendere l'annuncio di domani o al più tardi il fine settimana.

Nightwolf è uno dei personaggi più iconici dell'universo di Mortal Kombat e dopo una serie di richieste da parte della community, Ed Boon ha deciso di accontentare i fan aggiungendo il nativo americano al roster di Mortal Kombat 11, titolo particolarmente apprezzato da pubblico e critica, tanto da diventare rapidamente il gioco della serie venduto più rapidamente di sempre.