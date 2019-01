Mortal Kombat 11: primo video gameplay dall'evento di reveal

Nel corso della serata di giovedì 17 gennaio si è tenuto un interessante streaming interamente dedicato a Mortal Kombat 11, il nuovo capitolo della saga annunciato a sorpresa durante i The Game Awards 2018.

In apertura dell'evento è stato mostrato un entusiasmante trailer dedicato al gameplay di Mortal Kombat 11, che presenta alcuni personaggi classici, senza rinunciare alle sorprese... Come di consueto trovate il video direttamente in apertura alla news. Buona visione!

Tra le altre novità trapelate da MKXI The Reveal citiamo la collaborazione con Ronda Rousey nei panni di Sonya Blade, un nuovo Story Trailer e la conferma del sistema di variazione dei personaggi. Ricordiamo che Mortal Kombat 11 sarà disponibile per PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch a partire dal prossimo 23 aprile, tutti coloro che effettueranno il preordine riceveranno accesso alla Beta (al via il 28 marzo) e il personaggio giocabile Shao Khan.