Mortal Kombat 11: un nuovo video gameplay mostra Geras in azione

Il canale YouTube GamersPrey ha condiviso un nuovo video gameplay di Mortal Kombat 11 proveniente dall'evento The Reveal che si è svolto il 17 gennaio a Londra. Il filmato permette di vedere in azione un match tra Geras e Skarlet.

Geras è un personaggio inedito del roster di Mortal Kombat, annunciato proprio durante MK11 The Reveal, questo nuovo lottatore è in grado di manipolare il tempo a suo piacimento e bloccare i nemici per pochi secondi, utilizzando questa abilità a suo vantaggio per vincere facilmente gli scontri.

Tra i personaggi confermati per Mortal Kombat 11 troviamo Sonya Blade (doppiata da Ronda Rousey), Baraka, Geras, Scorpion, Raiden, Sub Zero e Skarlet, inoltre si rumoreggia la probabile presenza di Reptile. MK11 uscirà il 23 aprile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, effettuando il preordine riceverete l'accesso alla Beta (dal 28 marzo) e il lottatore Shao Khan.