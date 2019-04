Mortal Kombat 11 ottiene il miglior lancio per la serie:previsti 'anni di nuovo contenuto'

In occasione del 2019 GamesBeat Summit di Los Angeles, David Haddad, presidente di Warner Bros. Interactive Entertianment, ha condiviso alcune interessanti informazioni sul nuovo capitolo della saga di picchiaduro.

In particolare, è stato reso noto che Mortal Kombat 11 è stato in grado di conquistarsi il miglior lancio nella storia del franchise, una serie ormai iconica all'interno del mondo videoludico e che vanta un ciclo vitale decisamente ampio. Nel corso della medesima occasione, Haddad ha manifestato tutta la propria approvazione per il lavoro svolto sul gioco dagli sviluppatori: "Non potrei essere più orgoglioso del team e di ciò che hanno fatto e delle innovazioni che hanno introdotto".

Un successo su tutta la linea dunque per NetherRealm, che non sembra tuttavia intenzionata ad accontentarsi: secondo quanto affermato dal presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment, infatti, la software house sarebbe pronta a lavorare su "anni di nuovo contenuto". In attesa di future maggiori informazioni in merito, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Mortal Kombat 11, a cura di Tommaso "Todd" Montagnoli.



Per coloro che si sono già lanciati nella mischia del nuovo capitolo della saga di Ed Boon, segnaliamo invece diversi approfondimenti dedicati al gioco, tra cui una guida alle Fatality di Mortal Kombat 11 e i dettagli sulle microtransazioni in MK11.