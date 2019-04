Mortal Kombat 11: il pacchetto con Gettoni, Frammenti d'anima e Cuori è disponibile

Come promesso nell'ultimo Kombat Kast di Netherrealm Studios, con l'ultimo aggiornamento di Mortal Kombat 11 è arrivato anche il bundle gratuito che vi permetterà di ottenere istantaneamente un bel po' di oggetti.

All'interno del pacchetto sono infatti presenti le seguenti valute di gioco:

500.000 Monete d'oro

1.000 Frammenti d'anima

500 Cuori

1.000 Cristalli Temporali

Si tratta di un ottimo modo per iniziare a sbloccare contenuti extra all'interno della Kripta, dal momento che al suo interno vi sono diverse tipologie di forzieri che possono essere aperti al costo di Cuori, Frammenti d'anima o Gettoni. Grazie ai Cristalli, invece, potrete acquistare direttamente i contenuti dal negozio, il cui catalogo si aggiorna ogni giorno. Per ottenere il pacchetto non dovrete far altro che visitare la scheda delle Notifiche all'interno della schermata Kombat Kard, la quale può essere aperta dai menu con la pressione del tasto L2 su PlayStation 4 (LT su Xbox One). Una volta raggiunte le notifiche vi basterà premere il tasto presente su schermo per riscattare immediatamente le ricompense, che potranno essere subito utilizzate.

Vi ricordiamo che l'ultima patch di Mortal Kombat 11 ha drasticamente ridotto la difficoltà delle Torri del Tempo e aumentato le ricompense che si possono ottenere al loro completamento. Sapevate che una mod su PC permette di vedere Fatality e Fatal Blow a 60fps?