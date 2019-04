Mortal Kombat 11: ecco quando sarà possibile effettuare il preload

Manca ormai davvero pochissimo al lancio di Mortal Kombat 11 e, per prepararsi al meglio, gli utenti che hanno effettuato il preorder sono in attesa di poter avviare il download dei file necessari ad avviare il picchiaduro allo scoccare della mezzanotte di lunedì sera.

Per venire incontro agli utenti, Netherrealm Studios ha pubblicato un utilissimo tweet sull'account ufficiale del gioco per chiarire quando e dove sarà possibile iniziare a fare il preload.

Ecco di seguito il calendario completo:

PlayStation 4: il preload partirà alle ore 00:01 di domenica 21 aprile 2019

Nintendo Switch: il preload è già disponibile

Xbox One: il preload è già disponibile

PC (Steam): il preload partirà nel tardo pomeriggio di oggi, 19 aprile 2019

Gli utenti Microsoft hanno inoltre segnalato che le dimensioni del download sono di circa 38GB, ma è molto probabile che la versione PC del titolo abbia bisogno di scaricare qualcosina in più.

Vi ricordiamo che Mortal Kombat 11 sarà disponibile sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo martedì 23 aprile 2019 nelle seguenti versioni: PlayStation 4, PC (Steam), Xbox One e Nintendo Switch. Nelle ultime ore sono inoltre apparsi in rete tutti i trofei e gli obiettivi sbloccabili. Pare inoltre che il gioco possa interagire con Mortal Kombat Mobile in vari modi.