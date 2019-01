Mortal Kombat 11 Premium e Kollector's Edition: contenuti, prezzi e bonus preordini

Durante l'evento Mortal Kombat 11 The Reveal, WB Games e NetherRealm hanno ufficialmente aperto i preordini del gioco, disponibile dal 23 aprile in versione Standard, Premium e Kollector's. Ma quali sono esattamente i contenuti di queste edizioni?

Mortal Kombat 11 Standard Edition

La Standard Edition è ovviamente l'edizione base del gioco, priva di contenuti aggiuntivi di alcun tipo. Effettuando il preordine (su store digitali o negozi fisici) otterrete in ogni caso l'accesso alla Beta (dal 28 marzo) e un codice per riscattare il personaggio di Shao Khan.

Mortal Kombat 11 Premium Edition

La Premium Edition è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One in formato fisico, su PC in formato digitale su Steam. Questa edizione include il gioco, una custodia Steelbook e il Kombat Pack, DLC che darà accesso a sei nuovi personaggi (non ancora annunciati), sette skin, sette pezzi di armatura e accesso anticipato di una settimana ai nuovi lottatori del roster. Maggiori dettagli sui contenuti del Kombat Pack verranno diffusi nelle prossime settimane. Anche in questo caso effettuando il preordine presso i rivenditori autorizzati (tra cui GameStop e Amazon) otterrete l'accesso alla Beta e il personaggio di Shao Khan.

Mortal Kombat 11 Kollector's Edition

La Kollector's Edition di Mortal Kombat 11 è ovviamente l'edizione più ricca, disponibile (nei formati PS4 e Xbox One) in esclusiva da GameStop, ad un prezzo non ancora annunciato ma presumibilmente vicino al 150 euro. All'interno della confezione da collezione trovano spazio il gioco in formato fisico, custodia Steelbook in metallo con magnete color oro e una replica della maschera di Scorpion con stand per l'esposizione.

Purtroppo al momento la Kollector's Edition non risulta ancora prenotabile nei negozi della catena e sul sito di GameStop, con ogni probabilità i preorder verranno aperti nelle prossime ore. Prenotando, si avrà ovviamente accesso alla Beta e al personaggio bonus Shao Khan.

Da notare come al momento le edizioni Premium e Kollector's non siano previste su Nintendo Switch mentre la Premium Edition arriverà su PC solamente in formato digitale, priva di custodia Steelbook.