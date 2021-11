Mortal Kombat 11 presto in arrivo su Xbox Game Pass?

Mortal Kombat 11 potrebbe essere uno dei prossimi giochi ad aggiungersi al catalogo Xbox Game Pass a fine novembre, almeno stando ad un teaser pubblicato sui profili social di Microsoft.

Il post mostra proprio Scorpion alle prese con una fatality, in bella vista si vede anche un controller Xbox e la miniclip è accompagnata da una didascalia che non sembra lasciare spazio a troppi dubbi. Microsoft è solita promuovere i nuovi giochi in arrivo su Game Pass con post ironici e divertenti come in questo caso, l'arrivo di Mortal Kombat 11 su Game Pass sembra solo una questione di tempo.

C'è chi è pronto a scommettere che la lineup dei giochi Xbox Game Pass della seconda metà di novembre verrà svelata oggi durante l'evento celebrativo per i 20 anni di Xbox ma si tratta solamente di una speranza più che di un rumor concreto dal momento che non ci sono conferme a riguardo.

Mortal Kombat 11 ha venduto oltre 12 milioni di copie, un vero e proprio successo per il picchiaduro di Ed Boon, NetherRealm ha annunciato di aver terminato il supporto post lancio e di essere ora al lavoro su un nuovo progetto, non sappiamo però se questo possa essere Mortal Kombat 12 o il tanto rumoreggiato Injustice 3.