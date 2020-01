Mortal Kombat 11 Pro Kompetition Championship 2020: tutti i dettagli sulla finale

Warner Bros Interactive Entertainment, NetherRealm Studios e Intersport hanno annunciato che la finale Final Kombat 2020 del campionato Mortal Kombat 11 Pro Kompetition vedrà la partecipazione speciale di Todd McFarlane, Keith David, Cary-Hiroyuki Tagawa ed Ed Boon.

Inoltre, nell'ambito dell’evento centrale del programma mondiale di eSport, tutti i presenti al Final Kombat 2020 potranno guardare in anteprima il trailer di gameplay ufficiale di Spawn in Mortal Kombat 11, assistere alla presentazione di ulteriori contenuti e dedicarsi alle attività in loco. Il Final Kombat 2020 avrà luogo l’8 marzo presso lo storico teatro Park West di Chicago e riunirà i sedici migliori giocatori a livello mondiale di Mortal Kombat 11. Il gruppo include i vincitori dei tornei della stagione regolare in Nord America, America Latina, Europa, Australia e Medio Oriente, e il finalista dell’evento Last Chance Qualifier che avrà luogo il 7 marzo presso la Ignite Gaming Lounge di Skokie, Illinois. Tutti i sedici kombattenti competeranno durante il Final Kombat per aggiudicarsi una parte del montepremi da 100.000 $.

Il Final Kombat 2020 verrà trasmesso in diretta su tutti i canali di Mortal Kombat 11. Di seguito è possibile consultare l’elenco completo dei qualificati al Final Kombat 2020, oltre alla lista delle personalità presenti e delle attività programmate durante l’evento.

Qualificati Final Kombat 2020

SonicFox (Stati Uniti)

BC Dragon (Stati Uniti)

CGL NinjaKilla_212 (Stati Uniti)

NASR Tekken Master (Bahrain)

PXP A F0xy Grampa (Gran Bretagna)

AF DizzyTT (Gran Bretagna)

UYU Deoxys (Stati Uniti)

PG Hayatei (Canada)

UYU Rewind (Stati Uniti)

END Scar (Stati Uniti)

CGL Tweedy (Stati Uniti)

Noble Semij (Stati Uniti)

LOK Nivek (Grecia)

D2-Stabs (Canada)

Konqueror249 (Brasile)

Vincitore del Last Chance Qualifier (verrà decretato il 7 marzo)

Ospiti e attività Final Kombat 2020

Partecipazione speciale di Todd McFarlane (creatore di Spawn e direttore creativo di McFarlane Toys), Keith David (voce di Spawn in Mortal Kombat 11), Cary-Hiroyuki Tagawa (voce di Shang Tsung in Mortal Kombat 11) ed Ed Boon (direttore creativo di NetherRealm Studios e co-creatore di Mortal Kombat).

Visione in anteprima del trailer ufficiale di gameplay di Spawn in Mortal Kombat 11, assieme alla presentazione di altri contenuti e attività in loco. Spawn verrà aggiunto alla schiera di personaggi presenti in Mortal Kombat 11 il 17 marzo (in accesso anticipato), come parte del Kombat Pack.

Visione esclusiva non censurata del trailer di Mortal Kombat Legends Scorpion’s Revenge.

Presenza degli ambasciatori di MK Kollective Boss Logic (artista digitale), Alicia Marie (designer di costumi) e Kickstradomis (artista/designer di calzature).

I visitatori troveranno inoltre ad attenderli l’anteprima delle nuove action figure di Mortal Kombat 11 create da McFarlane Toys, una cabina fotografica ispirata a Spawn e gadget promozionali esclusivi del Mortal Kombat 11 Final Kombat 2020 per tutti. Grazie a Rooster Teeth, sarà inoltre possibile acquistare in loco il merchandising di Mortal Kombat 11.