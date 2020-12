Mortal Kombat 11 Pro Kompetition: al via la nuova stagione competitiva, solo su PS4

Warner Bros. Games e NetherRealm Studios hanno annunciato ufficialmente la Mortal Kombat 11 Pro Kompetition: Season Two. Il torneo inizierà tra pochissimi giorni, sabato 5 dicembre.

Solo i giocatori su PlayStation 4 potranno partecipare, grazie alla partnership con Sony. Il circuito sarà suddiviso in tre regioni: Nord America, Liga Latina e giocatori di Europa, Oceania e Medio Oriente raggruppati in una regione intercontinentale.

Ogni regione sarà divisa in diverse divisioni e ognuna di queste ospiterà otto eventi separati per la stagione regolare in cui i giocatori si sfideranno per guadagnare punti “Pro Kompetition”.

Alla fine degli otto eventi, i combattenti con il maggior numero di punti Pro Kompetition messi in saccoccia giocheranno nelle rispettive finali regionali a maggio 2021.

Come anticipavamo, le regioni sono divise nel modo seguente:

Lega nordamericana - Nord America orientale e Nord America occidentale

InterKontinental Kombat - Europa, Medio Oriente e Oceania

Liga Latina - Brasile, Messico, America Latina settentrionale e America Latina meridionale.

I tre personaggi aggiunti in Mortal Kombat 11 Ultimate, ovvero Mileena, Rain e Rambo saranno tutti utilizzabili.

Sony sponsorizza ancora una volta l'evento e si svolgerà attraverso la modalità tornei della console Sony. I giocatori possono iscriversi visitando la pagina del PlayStation Competition Center. Il prossimo turno di qualificazione per noi italiani (rientranti nella divisione EU West) sarà il 12 dicembre.