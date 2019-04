Mortal Kombat 11 grande protagonista al Comicon di Napoli

Come ogni anno in questo periodo il Comicon di Napoli si appresta ad aprire i battenti. In questa edizione tutti gli appassionati di picchiaduro potranno cimentarsi in sfide all’ultima Fatality potendo provare Mortal Kombat 11 ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Al padiglione Game (padiglione 10) Mortal Kombat 11 avrà uno stand dedicato dove sarà possibile provare con mano il titolo sulle piattaforme, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Durante tutta la quattro giorni della fiera sarà inoltre possibile sfidarsi in tornei giornalieri previa registrazione online sulla piattaforma PG Sport o registrazione in loco.

Tante soprese e tanti ospiti attendono i fan della storica saga, che potranno vedere dal vivo tutti i contenuti della fantastica Kollector’s Edition del gioco, farsi una foto con il leggendario Scorpion e godere della simpatia e professionalità di Pietro PeterLaw Virgilio di Radio 105, già caster dell’evento Mortal Kombat 11 The Reveal’lo scorso gennaio, oltre che di Roberto “KenRhen” Prampolini, grande appassionato di eSport e tra i Caster di punta di PG Esports. Sabato 27 e domenica 28, al dinamico due si aggiungerà anche Adriano “Il Merlo” Milone.