Nuovo trailer dedicato al prologo della Storia di Mortal Kombat 11

Decisamente ricco l'evento di reveal di del nuovo Mortal Kombat attualmente in corso: dopo aver condiviso con il pubblico un nuovo Trailer di Gameplay di MK11.

Ma non è finita qui: il team di sviluppo ha infatti deciso di condividere con il pubblico anche qualche informazione in più relativa alla Storia che caratterizzerà questo nuovo episodio della saga! Sul palco dell'evento è stato infatti mostrato il Trailer dedicato al Prologo della Storia di Mortal Kombat 11. Decisamente coinvolgente e con una durata di circa quattro minuti e mezzo, potete trovare il video direttamente in apertura a questa news. Buona visione!

Vi ricordiamo che Mortal Kombat 11 esordirà il 23 aprile su PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. Il progetto ha beneficiato della collaborazione della lottatrice UFC e wrestler Ronda Rousey, che donerà la propria voce al personaggio di Sonya Blade, tutti coloro che effettueranno il preordine riceveranno l'accesso alla beta (dal 28 marzo) e il personaggio bonus Shao Khan.