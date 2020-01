Mortal Kombat 11: ecco quando vedremo il primo video gameplay di Spawn

Continua il supporto a Mortal Kombat 11 da parte di Netherrealm Studios, che ha appena pubblicato un tweet sul proprio account Twitter per annunciare la data di lancio del primo gameplay trailer di Spawn, ultimo lottatore del Kombat Pack.

Il filmato in questione verrà mostrato in occasione del Final Kombat, un particolare torneo al quale parteciperanno sedici dei migliori giocatori al mondo del violentissimo picchiaduro e tra i quali troveremo anche SonicFox, BC Dragon, CGL NinjaKilla_212, AF DizzyTT e PG Hayatei. Oltre alla presenza del papà di Spawn, Todd McFarlane, il team di sviluppo ha annunciato che potrebbero esserci altre novità per il gioco e, con tutta probabilità, negli ultimi istanti del video potremmo assistere all'annuncio di un secondo Kombat Pack con nuovi personaggi appartenenti non necessariamente appartenenti alla serie. Il Final Kombat farà anche da sfondo al reveal del nuovo Red Band trailer di Mortal Kombat: Scorpion's Revenge, nuovo lungometraggio animato con protagonisti i ninja Scorpion e Sub Zero oltre a tutti gli altri celebri lottatori della serie.

Vi ricordiamo che Spawn farà il suo debutto come ultimo lottatore aggiuntivo del Kombat Pack di Mortal Kombat 11 il prossimo 17 marzo 2020, mentre tutti i giocatori che non vogliono acquistare il pacchetto comprensivo di tutti i personaggi fino ad ora pubblicati potranno procedere all'acquisto del singolo personaggio a partire dalla settimana successiva. Nel caso in cui ve lo foste perso, inoltre, il folle Joker è ufficialmente disponibile in Mortal Kombat 11 insieme ad una corposa serie di costumi aggiuntivi ispirati a personaggi come Darkseid, Catwoman, il Pinguino, Killer Croc e tanti altri.