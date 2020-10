Mortal Kombat 11, Rambo è pronto a scatenarsi: teaser e diretta dedicata

Come annunciato in occasione del Mortal Kombat 11 Ultimate per PS5 e Xbox Series X, l'iconico personaggio cinematografico di Rambo è pronto a fare il proprio ingresso nel roster del picchiaduro.

Con, ovviamente, le sembianze di Sylvester Stallone, il soldato vestirà i panni del kombattente nell'universo concepito dagli autori di NetheRealm. Armato di micidiali arco e frecce, Rambo è il protagonista di un breve video teaser pubblicato dall'account Twitter ufficiale di Mortal Kombat 11. I giocatori curiosi di apprendere tutti i dettagli su quelle che saranno le mosse e lo stile di combattimento del nuovo lottatore dovranno attendere ancora qualche giorno.

Il team di sviluppo ha infatti fissato per il prossimo 28 ottobre una diretta dedicata alla presentazione del kombattente DLC del picchiaduro. Il nuovo appuntamento con Kombat Kast prenderà il via alle ore 22:00 del fuso orario italiano e potrà essere seguito in diretta streaming. Oltre alle caratteristiche principali dello stile di Rambo, gli appassionati di Mortal Kombat possono aspettarsi di poter dare un primo sguardo alle Fatality a sua disposizione. Rambo è parte, insieme a Mileena e Rain, del Kombat Pack 2 del picchiaduro.



Di recente, il team di sviluppo ha presentato la Kollector's Edition di Mortal Kombat 11 Ultimate, destinata alle console di prossima generazione.