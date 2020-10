Mortal Kombat 11: Rambo 'viene a prenderci' in un brutale video gameplay

Rambo dimostra ancora una volta di "non avere amici tra i civili" con un brutale video gameplay che lo vede protagonista in Mortal Kombat 11, nei panni (e fascetta) del prossimo personaggio in arrivo con il Kombat Pack 2 del kolossal picchiaduro di WBIE.

Come promesso dagli studi NetherRealm, l'ultimo trailer confezionato dal team diretto da Ed Boon ci permette di sfogliare le pagine interattive del ricco vocabolario di mazzate e tecniche omicidiarie che accompagnerà l'arrivo in MK11 della macchina da guerra creata dal colonnello Trautman.

Il kombattente interpretabile dagli appassionati avrà le fattezze di Sylvester Stallone, con la superstar hollywoodiana che si presterà ancora una volta nel doppiaggio del veterano del Vietnam per arricchire ulteriormente l'esperienza ludica dei fan.

All'interno del Kombat Pack 2 troveranno spazio anche Mileena e Rain. L'uscita del DLC è prevista per il 17 novembre, in coincidenza dell'arrivo sul mercato di Mortal Kombat 11 Ultimate, la versione definitiva del picchiaduro di NetherRealm. Sempre dal 17 novembre, chi possiede già MK11 su Xbox One o PS4 potrà scaricare gratis l'update grafico per Xbox Series X|S o PlayStation 5.