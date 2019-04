Mortal Kombat 11: il reveal completo di Cetrion in un nuovo trailer

Dopo aver dato un fugace sguardo al personaggio con il reveal ufficiale, ecco che NetherRealm Studios e Warner Bros. Interactive tornano a mostrarci in azione Cetrion, inedito personaggio che si aggiunge al roster del promettente Mortal Kombat 11.

Il nuovo filmato, che vi abbiamo riportato come al solito in cima alla notizia, ci consente di dare uno sguardo più approfondito al moveset dell'Elder God Cetrion. Ciò che balza immediatamente all'occhio è l'utilizzo massiccio di attacchi speciali che consentono al personaggio di imbrigliare gli avversari, dar loro fuoco e scagliarli ripetutamente contro delle granitiche rocce. Ci vengono mostrate naturalmente anche gli svariati attacchi melee e le Fatal Blow, ma l'apice, ovviamente, lo si raggiunge con la fatality, mai come in questa occasione sobria e priva di eccessi scenici. Cosa ne pensate di Cetrion? Siete curiosi di provare la nuova combattente del picchiaduro di Ed Boon?

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Mortal Kombat 11 sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 23 aprile 2019. Il titolo presenterà una patch del day-one, oltre all'accesso anticipato ai suoi DLC. Se siete curiosi di approfondire il titolo prima della suo imminente debutto, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Mortal Kombat 11.