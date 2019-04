Mortal Kombat 11 richiederà una connessione attiva anche per le attività single-player?

Nelle ultime ore è apparso su Twitter un messaggio di Daanish Syed, desiger e animator presso Netherrealm Studios, che ha svelato un dettaglio molto interessante sull'imminente Mortal Kombat 11.

Stando al tweet in questione, rimosso misteriosamente poche ore dopo, il nuovo picchiaduro ad incontri di Ed Boon e soci avrà bisogno di una connessione ad internet per permettere all'utente di godere di tutte le funzionalità. Tra le funzioni non disponibili online sembrano infatti esserci la Kripta, lo sblocco di trofei/obiettivi, la Torre del Tempo e la possibilità di acquisire nuovi equipaggiamenti per i lottatori. Al momento non vi è alcuna conferma ufficiale da parte degli sviluppatori, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che se tale notizia fosse vera sarebbero in molti a storcere il naso. Gli utenti più preoccupati sono soprattutto quelli Switch, dal momento che con una simile meccanica risulterebbe quasi inutile portare il gioco in giro senza la possibilità di agganciarsi ad una rete Wi-Fi.

In attesa di informazioni più precise in merito alla questione, vi ricordiamo che Mortal Kombat 11 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 23 aprile nelle versioni PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam) e Nintendo Switch. Sapevate che sarà l'imperatore Shao Kahn il prossimo protagonista del Kombat Kast? Pare inoltre che il gioco includa microtransazioni, le quali però saranno esclusivamente estetiche e potranno essere evitate semplicemente giocando.