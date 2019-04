Mortal Kombat 11: più ricompense e difficoltà delle Torri ridotta con la nuova patch

Mortal Kombat 11, il nuovo capitolo della serie picchiaduro sviluppata da NetherRealm Studios, è giunto sul mercato da pochi giorni raccogliendo il favore della critica specializzata e della fanbase.

Pur avendo generalmente convinto sul fronte del gameplay e delle varie modalità di gioco, il titolo ha lasciato più di un giocatore con l'amaro in bocca a causa dell'esiguo numero di ricompense ottenibili e dell'eccessiva difficoltà delle sfide proposte nelle Torri del Tempo: tutto questo aveva portato ad un grinding massiccio che fino ad oggi ha influenzato negativamente l'esperienza complessiva.

Tramite un post ufficiale pubblicato su reddit, Warner Bros. Interactive Entertainment ha confermato che la nuova patch di Mortal Kombat 11 è immediatamente disponibile per il download su PlayStation 4, ed arriverà nel corso delle prossime ore anche sulle altre piattaforme. L'aggiornamento va a regolare il sistema di progressione del gioco: potete dunque aspettarvi un numero maggiore di ricompense (tra cui valuta in-game e cuori) ed una difficoltà dell'I.A. ridotta durante le sfide delle Torri del Tempo. Per maggiori informazioni sull'update potete consultare il changelog che trovate linkato in fondo alla notizia.

Mortal Kombat 11 è disponibile ora su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Una nuova mod ha permesso di portare a 60fps le scene di intermezzo del gioco su PC. Per ulteriori approfondimenti sul picchiaduro, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Mortal Kombat 11.