Mortal Kombat 11: ridotta la difficoltà delle Torri; in arrivo un bundle valute gratuito

Il bilanciamento della difficoltà delle Torri del Tempo di Mortal Kombat 11 è uno degli argomenti più dibattuti tra i giocatori. Questa componente del picchiaduro di NetherRealm è stata infatti giudicata estremamente punitiva, una caratteristica che mal si sposa con l'elevato numero di ore da investire al suo interno.

Gli sviluppatori, a quanto pare, hanno preso a cuore la questione, e nelle scorse ore hanno pubblicato una patch server-side (che non richiede il download di file aggiuntivi da parte dei giocatori) che ha ridotto la salute degli avversari controllati dall'intelligenza artificiale e modificato il cooldown di alcuni modificatori. Con questi accorgimenti, le Torri del Tempo dovrebbero divenire più accessibili, nonostante l'intenzione del team sia sempre stata quella di offrire una sfida elevata.

NetherRealm Studios ha inoltre aggiunto di essere al lavoro su una patch volta all'incremento del quantitativo delle valute di gioco ottenibili. Attualmente, per collezionarle in quantità sufficiente, è richiesta una certa dose di grinding. La pubblicazione di tale aggiornamento è previsto per la fine di questa settimana, oppure all'inizio della prossima nella peggiore delle ipotesi. Gli sviluppatori hanno tenuto a specificare, in ogni caso, che nessuna di queste valute (Cuori, Frammenti d'anima, Monete d'oro) può essere acquistata con moneta reale, esattamente come tutto ciò che influisce sul gameplay. Sono in vendita solamente oggetti cosmetici e i Cristalli del tempo.

Per dimostrare che "i giocatori valgono più di qualsiasi altra cosa", prossimamente verrà reso disponibile un bundle gratuito comprendente 500.000 Monete d'oro, 500 cuori, 1000 frammenti d'anima e 1000 Cristalli del tempo. Riuscirà a placare gli animi dei giocatori insoddisfatti che hanno bombardato di recensioni negative Mortal Kombat 11 su Metacritic? Staremo a vedere. Nel frattempo, potrebbe tornarvi utile la nostra guida al farming di monete.