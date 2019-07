Mortal Kombat 11: scoperta una nuova variante della Brutality di Cassie Cage

Mortal Kombat 11 è in giro da diversi mesi ormai, eppure i giocatori continuano a scoprire nuovi e creativi modi per assassinare i loro avversari. Le Brutality, la maggior parte delle quali sono sbloccabili nella Kripta, hanno infatti delle versioni alternative che possono essere attivate premendo una sequenza di pulsanti aggiuntiva ben precisa.

Lo YouTuber Dynasty ha recentemente scoperto una variante della Brutality Get Yo Ass Beat di Cassie Cage - la soldatessa figlia di Johnny Cage e Sonya Blade - che aggiunge un colpo di pistola che fa esplodere la faccia del malcapitato avversario al termine della consueta scarica di pugni. Per eseguire questa mossa è sufficiente aggiungere alla combinazione base la sequenza LT/L2, RT/R2, Freccia Giù, A. Potete guardarla in azione nel video allegato in cima a questa notizia, nel quale viene anche messa a confronto con la sua variante base.

Intanto, NetherRealm Studios continua a mantenere il più stretto riserbo sulla data di lancio di Nightwolf, uno dei personaggi aggiuntivi previsti dal Kombat Pack. Per fortuna, nella giornata di ieri Ed Boon ci ha mostrato un breve teaser trailer del lottatore nativo americano. Mortal Kombat 11 è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.