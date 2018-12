Mortal Kombat 11: scopriamo il nuovo Sistema di Variazione dei Personaggi

Il trailer di annuncio di Mortal Kombat 11 è stato uno dei momenti più interessanti dei Game Awards 2018 e gli autori degli studi NetherRealm approfittano dell'eco mediatica suscitata dall'evento per approfondire una delle novità di gameplay principali del titolo, ossia il Sistema di Variazione dei Personaggi.

Stando a quanto descritto dagli sviluppatori di Chicago, il modulo per la personalizzazione dei personaggi offrirà ai giocatori la più ampia libertà creativa nella realizzazione delle versioni customizzate di ciascun membro della rosa di combattenti.

Nel momento in cui scriviamo, però, non sappiamo se tale strumento si limiterà alla mera personalizzazione estetica del proprio alter-ego o se, al contrario, permetterà di intervenire sui singoli attacchi, sulle animazioni a corredo delle mosse elusive e sulle abilità avanzate.

A rassicurarci della bontà del modulo per la customizzazione dei lottatori di MK11 è però il presidente di Warner Bros Interactive Entertainment David Haddad, affermando come "il maggiore controllo creativo offerto ai giocatori mostra come Mortal Kombat 11 sia la dimostrazione del perché questo gioco iconico abbia ancora tantissima presa e abbia una rilevanza sempre maggiore dopo più di 25 anni". A quanto sembra, perciò, il sistema sarà piuttosto profondo.

Le immagini a corredo della scheda informativa dataci in pasto da NetherRealm, d'altronde, ci offre un assaggio delle potenzialità di questo nuovo strumento che darà modo agli appassionati della serie di rinsaldare ulteriormente il proprio rapporto con il proprio combattente preferito.

Prima di lasciarvi in compagnia dei nuovi screenshot, vi ricordiamo che Mortal Kombat 11 è previsto in uscita per il 23 aprile del prossimo anno su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch ed è già prenotabile su tutte le piattaforme.