Mortal Kombat 11: Sector, Cyrax e Kronika sono giocabili grazie ad una mod

Come ormai da tradizione, anche la modalità storia di Mortal Kombat 11 presenta alcuni personaggi che possono essere affrontati ma non utilizzati dal giocatore in nessun modo.

Proprio per questa ragione, un modder ha deciso di mettersi al lavoro sulla versione PC del gioco per rendere giocabili i seguenti personaggi: Cyrax, Sector e Kronika (che è anche il boss finale delle Torri Classiche). Ovviamente i personaggi in questione potrebbero avere qualche problema rispetto a quelli presenti nel roster ufficiale e, ad esempio, pare che Kronika sia molto più forte rispetto a tutti gli altri. I file necessari per utilizzare i 3 lottatori extra possono essere scaricati sul forum di MKsecret, dove il modder Lord Dragu ha pubblicato il frutto del proprio lavoro.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra la mod in movimento, vi ricordiamo che il picchiaduro targato Netherrealm Studios è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam) e Nintendo Switch. Nelle ultime ore gli sviluppatori hanno ridotto la difficoltà delle Torri del Tempo e hanno promesso un bundle ricco di Monete, Frammenti d'anima e Cuori. Sulle nostre pagine potete anche trovare una semplice guida che vi permetterà di accumulare monete in Mortal Kombat 11.