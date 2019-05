Mortal Kombat 11: uno sguardo ai dietro le quinte degli stage grazie a una mod

Mortal Kombat 11 è esordito su PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch (sulla quale è ilprimo gioco terze parti a usare la boost mode) nel corso del mese di aprile. Ora, un modder consente ai videogiocatori di osservare il gioco da un punto di vista inedito.

Come potete verificare nei video disponibili in apertura ed in calce a questa news, infatti, un utente attivo sul picchiaduro di NetherRealm è riuscito ad acquisire un pieno controllo della telecamera in-game. Tale opzione gli ha consentito di esplorare liberamente i "dietro le quinte" di alcune delle ambientazioni di gioco. I video sono stati pubblicati su Youtube dal giocatore noto sulla piattaforma con il nickname di "DennisNetwork". All'interno del primo di questi, il protagonista assoluto è lo stage Tournament, mentre il secondo video offre una panoramica dettagliata dello stage Shang Tsung's Ruined Island. Nella descrizione presente in calce ad entrambi i filmati, l'utente rende noto che la mod PC non è ancora pronta per essere messa a disposizione del pubblico.



Non è di certo la prima volta che i giocatori scoprono vie per esplorare le ambientazioni di gioco da un punto di vista inusuale. Ad esempio, l'utente Youtbe Lance McDonald aveva tempo fa pubblicato un altro interessante video, all'interno del quale sfruttava la telecamera di gioco per analizzare le cut scene di Bloodborne da nuove prospettive.