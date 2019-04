Mortal Kombat 11: Shao Kahn e la sua devastante Fatality si presentano in Trailer!

Manca ormai pochissimo alla pubblicazione di Mortal Kombat 11, ed il Team di NetherRealm ha dunque deciso di prestare ufficialmente al pubblico il personaggio di Shao Khan!

L' "Imperatore di Mortal Kombat" si presenta in grande forma all'interno del suo Trailer di Presentazione ufficiale, all'interno del quale da mostra della propria possenza. I Kombattenti surclassati dai suoi potenti colpi sono molti, e Shao Kahn non esita ad utilizzare contro di loro il suo personale arsenale di armi letali. Immancabili i colpi di martello, al quale il lottatore alterna anche affondi di lancia. Come da tradizione, il Trailer rivela anche la Fatality di Shao Kahn, che conferma la natura tutt'altro docile del personaggio. Il video è disponibile direttamente in apertura alla news: cosa ne pensate?

Vi rammentiamo che per poter contare su Shao Kahn all'interno del vostro roster di Kombattenti sarà necessario effettuare il preordine di Mortal Kombat 11. Il picchiaduro esordirà su Playstation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 23 aprile, quindi avete ancora qualche giorno a disposizione. Nel caso ve lo foste perso, ricordiamo che NetherRealm ha recentemente pubblicato il Trailer di presentazione di Kitana. Per gli appassionati, segnaliamo che è stata inoltre annunciato la Mortal Kombat11 Pro Kompetition 2019 2020.