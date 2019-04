Mortal Kombat 11: Shao Kahn protagonista del nuovo Kombat Kast

Presto NetherRealm trasmetterà un nuovo episodio della serie Kombat Kast, dedicato a Shao Kahn, come svelato dal Community Manager Tyler Lansdown su Twitter.

La puntata di Kombat Kast dedicata a Shao Kahn (personaggio esclusivo come bonus preorder) andrà in onda il 22 aprile e sarà l'ultimo episodio della serie prima del lancio del gioco, previsto per il 23 aprile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Nel weekend gli sviluppatori di NetherRealm hanno parlato delle loro Fatalities di Mortal Kombat 11 preferite, inoltre un leak ha confermato la natura esclusivamente estetica delle microtransazioni oltre a riferimenti su 13 DLC non ancora annunciati, restiamo quindi in attesa di maggiori dettagli in merito.

Sempre nel fine settimana sono emersi inoltre alcuni dettagli su Mortal Kombat Kollection, progetto curato da Blind Squirrel Games ma mai entrato effettivamente in produzione, sebbene esistano demo e video di questa raccolta, chissà che WB Games non possa recuperare il lavoro già fatto in un prossimo futuro...