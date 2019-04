Mortal Kombat 11: il sistema di progressione e ricompense verrà rivisto e aggiornato

Mortal Kombat 11 è arrivato oggi sulle nostre console, ma le recensioni sono già online da un po' (a proposito, avete letto la nostra recensione di Mortal Kombat 11?) e molte concordano nel condannare un aspetto particolare del gioco: il grinding selvaggio.

Nonostante i pareri sul picchiaduro di NetherRealm siano più che positivi infatti, il sistema di sforzo/ricompensa non sembra essere molto bilanciato e c'è dunque il sospetto che sia stato un modo per indirizzare i giocatori verso le microtransizioni.

In Mortal Kombat 11 si possono infatti comprare dei Cristalli del Tempo, che si usano a loro volta per comprare le personalizzazioni dei personaggi, anziché guadagnarle in-game. Rendendo tali oggetti estremamente difficili da acquisire nel gioco, il giocatore è portato ad acquistarli per frustrazione.

La software house per la verità ha respinto tali accuse, ed ha promesso di risolvere la situazione, migliorando il sistema di progressione e di ricompense, in modo da aumentare il drop rate degli oggetti in questione. Peraltro non ci sarà bisogno neanche di una patch per tale cambiamento, visto che a NetherRealm sarà sufficiente ritoccare semplicemente qualche numero.

Staremo a vedere se il cambiamento renderà il gioco ancora più divertente: in ogni caso la software house ha dichiarato di voler plasmare il gioco a seconda dei feedback ricevuti dall'utenza, per cui c'è da aspettarsi ulteriori cambiamenti in futuro. L'ultima novità intanto è l'arrivo di Frost nel roster di Mortal Kombat 11.