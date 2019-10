Mortal Kombat 11: Sony ha pubblicato un nuovo tema gratuito per PS4

Sony ha aggiunto un nuovissimo tema all'elenco delle personalizzazioni gratuite disponibili su PlayStation 4. I giocatori potranno infatti decorare la propria schermata principale di PS4 con il tema dedicato a Mortal Kombat 11.

Il tema è frutto di una "Kommunity Art Theme" progettata dall'artista Kode "Bosslogic" Abdo, noto soprattutto per alcune illustrazioni di fan art, diventato in seguito un collaboratore di Marvel. Bosslogic ha analizzato il suo progetto sul Blog di PlayStation: secondo l'artista Sony e Warner Bros. lo hanno contattato, chiedendogli di sviluppare un tema celebrativo per l'uscita di Terminator. Il suo obbiettivo, ha spiegato, era quello di mettere Arnold Schwarzenegger al centro dell'idea. Bosslogic dice di aver fatto affidamento sulla "stilizzazione e sulla semplicità" per completare la sua visione. Il risultato è stato talmente apprezzato che Sony e WB hanno chiesto all'artista di progettarne un altro che avesse Mortal Kombat come protagonista.

In questi giorni Mortal Kombat 11 è nel pieno delle celebrazioni di Halloween con un evento dedicato. Intanto, Sony ha pubblicato un tema per celebrare il lancio di Call of Duty Modern Warfare, che al momento sembra essere disponibile solo sullo store americano.