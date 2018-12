Mortal Kombat 11: Spawn si unirà al roster dei Combattenti?

Mortal Combat XI è stato annunciato, abbastanza a sorpresa, in occasione degli ultimi The Game Awards. La notizia di una sua prossima pubblicazione ha entusiasmato i fan della serie, che già si chiedono quali personaggi saranno parte del roster di combattenti.

L'elenco completo di questi ultimi non è ancora stato reso disponibile, tuttavia, sembra che un personaggio d'eccezione potrebbe figurare al suo interno. Nel corso di una sessione di Ask me Anything condotta dall'apprezzato disegnatore Todd McFarlane su Reddit, quest'ultimo ha infatti fornito un'interessante risposta ad un utente che gli chiedeva se avremmo potuto vedere Spawn all'interno di Mortal Combat XI. Piuttosto a sorpresa, la risposta di McFarlane è stata: "Credo sia già in cammino...".



Queste parole hanno prevedibilmente entusiasmato i fan dell'oscuro personaggio del mondo dei fumetti, la cui presenza effettivamente ben figurerebbe nell'ambientazione cruda e violenta che caratterizza l'universo di Mortal Combat. Tuttavia, è opportuno segnalarlo, non vi sono ad ora conferme ufficiali in merito ed è necessario tenere in considerazione la possibilità che quella del disegnatore fosse una semplice battuta. Tuttavia, non sarebbe la prima volta che Spawn fa la sua apparizione in un videogioco, era infatti presente nel roster di Soul Calibur II. Inoltre, ricordiamo che, proprio nel 2019, dovrebbero prendere il via le riprese per un nuovo Film su Spawn. Che ne dite, vi piacerebbe poterlo impersonare in Mortal Combat XI?

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PC, Xbox One, Nintendo Switch e Playstation 4 a partire dal 23 aprile 2019. Inoltre, una Demo di Mortal Combat XI sarà pubblicata durante il mese di marzo su Xbox One e Playstation 4. Per accedervi, sarà necessario aver preordinato il gioco. Ad ora, non ci sono aggiornamenti in merito ad una pubblicazione della stessa anche su PC e Nintendo Switch.