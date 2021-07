Mortal Kombat 11 è un successo: oltre dodici milioni di copie vendute

Mortal Kombat 11 può definirsi un successo: Warner Bros Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno annunciato che il gioco ha raggiunto e superato quota dodici milioni di copie vendute nel mondo dal lancio sul mercato avvenuto nella primavera del 2019.

Ad oggi la serie ha superato il traguardo dei 73 milioni di videogiochi venduti su console, questo dato non tiene conto delle unità arcade distribuite negli anni '90 e nemmeno dei download di Mortal Kombat Mobile, ad oggi a quota 138 milioni di download da App Store e Google Play.

Ed Boon, direttore di NetherRealm Studios e co-ideatore di Mortal Kombat, si è detto molto soddisfatto di questo risultato, affermando che "mai avrei immaginato che Mortal Kombat sarebbe diventato un franchise di così ampio successo, tale da vendere oltre 70 milioni di videogiochi."

Lo studio ha ringraziato la community che ha permesso al gioco di ottenere questi numeri, attualmente il team ha terminato i lavori per quanto riguarda il supporto post lancio di Mortal Kombat 11 per concentrarsi su un nuovo progetto, non sappiamo però se questo sia Mortal Kombat XII, Injustice 3, Mortal Kombat x Street Fighter citato da Ed Boon nei giorni scorsi o il tanto rumoreggiato picchiaduro con i supereroi Marvel.